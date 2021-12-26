متحدث الصحة يوضح أهمية إعطاء لقاح كوفيد -19 للأطفال

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنه من المهم أن نواصل إعطاء اللقاحات ونتوسع في إعطائها بالمملكة.

وأشار العبدالعالي خلال مؤتمر الصحة، اليوم، إلى أن لقاح الأطفال وحملته للفئة العمرية 5 سنوات فأكثر بدأت بالمملكة؛ لافتًا إلى أنها بدأت لمن لديهم أولوية خاصة فيما يتعلق بأوضاعهم الصحية، ثم يبدأ التوسع بإعطاء اللقاحات لباقية الأطفال.

كما نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ما يتداول من شائعات ومقاطع مكذوبة بأن لقاحات الأطفال بها مخاطر، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.

وأضاف العبدالعالي أن: «لقاحات الأطفال لهذه الفئة العمرية آمنة وفعالة وتم اختبارها سريرًا، وتم إعطاؤها للملايين من الأطفال حول العالم ولا يسجل فيها أية أعراض جانبية غير متوقعة».

وتابع: «من المهم أن نشير أن هناك مغلوطة بأن فيروس كورونا لا يٌسبب مشاكل للأطفال وهذا غير صحيح بالعكس فهو ينتشر بينهم ويُسبب لهم مشاكل صحية وخاصة لمن لديهم مشاكل صحية أخرى مزمنة أو ما يُسمي بكوفيد -19 طويل الأمد».

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