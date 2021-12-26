49 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 33 حالة حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، زيادة في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 33 حالة، بزيادة حالة واحدة عن العدد المسجل أمس السبت وهو 32 حالة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 389 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 552795 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 124 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540868 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (49399372) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

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