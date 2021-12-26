التحالف: ميليشيا الحوثي لا تملك القرار لتكون جزءًا من الحل السياسي باليمن

الرياض - محمد عبدالله - كشف التحالف العربي العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن الأهداف الراسخة لعاصفة الحزم وبداية الأمل هي معركة بين السلام والدمار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، أن الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن، وسنقدم أدلة على سيطرة ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران على الحوثي.

وأكمل، ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران، التي زرعت خلايا تخريبية لتدمير الدول العربية، عبر مشروع طهران التدميري.

وتابع المالكي، أن الحوثيين يقاتلون بفكر طائفي بالدرجة الأولى، فيما يقاتل اليمنيون للوصول إلى حل سياسي شاكل بينما رفضت الميليشيات ذلك.

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