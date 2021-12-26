الصحة تكشف معدل انتشار أوميكرون عالميًا وعدد الدول الموجود فيها

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن المتحور أوميكرون يتجه إلى أن يكون السائد عالميًا وتجاوز 115 دولة حتى الآن.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن المتحور أوميكرون بات سائدا في العديد من الدول، مشيرا إلى تزايد نسبة الإصابة بالمتحور الجديد دونًا عن بقية متحورات فيروس كورونا.

وحول الوضع المحلي بشأن الإصابات قال العبد العالي، إن منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، في المملكة يشهد ارتفاعات ملحوظة ومتتالية بعد أن شهد استقرارا على مدى الأشهر الماضية.

وأضاف العبد العالي، أن العالم يشهد أعلى مستويات تسجيل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وتجاوزت الحالات المليون إصابة المؤكدة يوميا بينما يقترت إعطاء اللقاحات من 9 مليارات جرعة.

وأشار العبد العالي، إلى أن ما يشهده العالم حاليا من إصابات كورونا، مرتبط بموجة جديدة ذات علاقة وثيقة بمتحور أوميكرون.

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