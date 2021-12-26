لعملاء نظام التأمينات.. 4 خطوات لتحديث بياناتك "أونلاين"

الرياض - محمد عبدالله - جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دعوتها لعملاء نظام التأمينات بضرورة تحديث البيانات، حفاظًا على حقوقهم، وليكونوا على اطلاع دائم بأي تغيير يتم على الأجر المسجل ومدد الاشتراك.

وحددت "التأمينات الاجتماعية"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، 4 خطوات بسيطة لتحديث البيانات؛ كالتالي:

- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أونلاين.

- اختيار أيقونة "الملف الشخصي".

- اختيار أيقونة "بيانات العنوان".

- القيام بتحديث بياناتك والضغط على "تحديث".

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت خلال الأيام الماضية، عن خدمة جديدة للمشترك الموظف.

وقالت المؤسسة، في تدوينه على حسابها الرسمي: «يمكن للمشترك (الموظف) الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة لدى المؤسسة».

وكشفت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمشترك أن يطلع على بياناته من خلال خدمة "بيانات الاشتراك" عبر البوابة الإلكترونية https://t.co/Dz7LC04XFZ‎ https://t.co/i7QikHCKd2‎

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