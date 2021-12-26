الصحة تحذر: منحنى إصابات كورونا في ارتفاع ملحوظ

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد ارتفاعات ملحوظة ومتتالية بعد أن شهد استقرارًا على مدى الأشهر الماضية.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن المملكة من أعلى الدول المصنفة عالميًّا في مواجهة جائحة كورونا.

وأكمل أن العالم يشهد أعلى مستويات تسجيل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وتجاوزت الحالات المليون إصابة المؤكدة يوميًّا بينما يقترب إعطاء اللقاحات من 9 مليارات جرعة.

وأشار العبد العالي إلى أن ما يشهده العالم حاليًا من إصابات كورونا، مرتبط بموجة جديدة ذات علاقة وثيقة بمتحور أوميكرون.

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