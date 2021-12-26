شكرا لقرائتكم خبر عن 21 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنشآت الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد عن 280 جولة رقابية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية وأسواق النفع العام للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال المتعلقة بأنشطة الصحة العامة, وأسفرت عن رصد 21 منشأة مخالفة، طُبِّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

وأكدت بلدية رفحاء، تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.