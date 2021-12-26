سفارة المملكة بقرغيزستان ترعى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في جامعة بشكيك

الرياض - محمد عبدالله - برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، احتفلت جامعة بشكيك الحكومية، باليوم العالمي للغة العربية.

كان في استقبال السفير السعودي مدير الجامعة الدكتور عبدالله موسايف مرحبا بالسفير وبالضيوف الكرام وقبل الحفل جرى الحديث بين السفير ومدير الجامعة الذي اثنى على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الشعوب المسلمة.

وبحثت خلال الزيارة القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية في قرغيزستان، ثم قام سعادة السفير برفقة مدير الجامعة وكبار الضيوف بجولة في قسم اللغة العربية واطلعوا على نماذج من اعمال الطلبة والمشغولات والخط العربي والاعمال الفنية التي اجاد بها طلبة وطالبات اللغة العربية.

كما أقيم حفل خطابي في مسرح الجامعة والذي حضره حشد كبير يتقدمهم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الأساتذة والمحاضرين والطلبة والطالبات، وتخلل الحفل كلمه لمدير الجامعة.

وألقى السفير السعودي إبراهيم الراضي خلال الحفل كلمة أوضح فيها أهمية اللغة العربية التي نزل بها القران الكريم، مبيناً جهود المملكة العربية السعودية لتكريس اللغة العربية في جميع أعمال الدولة ومناشطها.

وأشار إلى أن نظام الحكم الأساسي في المملكة ينص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة التي تحرص كل الحرص على نشرها وتعليمها على نطاق واسع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه الله- بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية وإلقاء أناشيد وقصائد شعرية وتقديم عرض مسرحي جميعها باللغة العربية، ثم تلي ذلك مشهد تاريخي مؤثر يذكر برحلة اللغة العربية في آسيا الوسطى.

وفي نهاية الحفل قام السفير ومدير الجامعة بتسليم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين شهادات التفوق وُقدمت الهدايا خلال الحفل ثم التقطت الصور التذكارية للسفير السعودي ومدير جامعة بشكيك مع أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

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