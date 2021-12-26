تسقط في هذه المناطق.. «الأرصاد» تتوقع هطول الأمطار الثلاثاء المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن بدء أجواء شتوية ماطرة في عدد من المناطق داخل المملكة، وهذا بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وحدَّد المركز، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، المناطق التي ستشهد هذه الأجواء، وهي: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل.

ونوه المركز، إلى أن مزيدا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها خلال تقرير لاحق.

جدير بالذكر، أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره اليوم الأحد، توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية حسب توقع لطقس اليوم.

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