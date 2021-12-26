القويحص يفتتح مشروع زينب الهلالية بمكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - أفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم مشروع ممشى زينب الهلالية الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة المكرمة، الذي يبلغ طوله أكثر من 2 كم بداية من تقاطع أم الكتاد غربًا وينتهي عند شارع زيد بن الحارث.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن الهدف من مشروع ساحة أم المؤمنين هو التعريف بأمهات المؤمنين وبالأخص السيدة زينب الهلالية وتحويل محور الطريق من محور ضار بالبيئة إلى محور صديق بالبيئة وتوفير منطقة ترفيهية لسكان ومرتادي المنطقة، إضافة إلى تفعيل التقنية في نشر الوعي الثقافي للمجتمع المحلي وزائري العاصمة المقدسة.

وبين الأمين أن المشروع يتضمن حارتان للحركة الالية في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 35 متر تقريبًا، موضحًا أن النشاطات الترفيهية في المشروع تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة،

ويحتوي المشروع على مجسمات تاريخية عن مكة المكرمة، و 12 لوحة تعريفية عن سيرة أمهات المؤمنين، ومناطق ترفيهية للعوائل والأطفال وعدد من الملاعب الرياضية، ومصلَّى، ودورات مياه، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة 9000 مترًا مربعًا، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال.

كما أوضح القويحص أن تصميم المشروع عبارة عن محور اجتماعي ترفيهي ثقافي صديق للبيئة وتنمية المجمعات العمرانية القائمة ورفع كفاءتها الوظيفية والاجتماعية، مشيرًا احتواء المشروع على 23 جلسة عائلية و19 مجسم لمكة المكرمة قديمًا و229 عامو إنارة، إضافة إلى 150 موقفًا للزوار موزعة حول المشروع.

كلمات مفتاحية : مجسمات تاريخية , مشروع زينب

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