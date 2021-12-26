التعليم تعلن ترقية أكثر من 15 ألف موظف وموظفة على سلم وظائف الإداريين والمستخدمين وبند الأجور

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن ترقية أكثر من 15 ألف موظف وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية.

وبذلك يبلغ عدد الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم بوزارة التعليم خلال العام المالي 2021 إلى نحو 33 ألف موظف وموظفة، وذلك في أكبر عدد ترقيات خلال عام واحد في تاريخ الوزارة.

وتأتي هذه الترقيات امتداداً لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديراً لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزاً لهم على الإبداع، ورفعاً من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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