الدفاع المدني يحذر: أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الخامسة مساءً

الرياض - محمد عبدالله - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأتربة المثارة على منطقة الرياض، والتي تؤدي إلى انعدام الرؤية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة ‎الرياض", مشيرة إلى أن الحالة تشمل "الدوادمي، عفيف" وستستمر حتى الساعة 5 مساءً.

وفي وقت سابق، ‏توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ‎الطقس لهذا اليوم توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

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