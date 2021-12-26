من خلال «اعتمرنا».. «الحج والعمرة» تفتح باب الحجوزات لراغبي العمرة في يناير

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية فتح باب إصدار التصاريح للراغبين في أداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم خلال شهر يناير المقبل عن طريق استخدام تطبيق "اعتمرنا".

ويسهّل تطبيق "اعتمرنا" من إجراءات حجز رحلات العمرة للمقيمين داخل المملكة وخارجها، من خلال إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي.

ويمكن تسجيل الدخول على "اعتمرنا"، المتاح عبر متجري "بلاي ستور" و"آب ستور"، من خلال الخطوات التالية:

. اختيار اللغة.

. تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة بالمستخدم.

. اضغط على زر "موافق".

ولإتمام عملية الحجز، عليك اتباع الآتي:

. اختيار نوع التصريح (العمرة).

. اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين.

. اختيار التاريخ والوقت المناسب.

. اختيار نقطة التجمع المتاحة.

. وأخيرًا الاطلاع على تعليمات دخول المسجد الحرام والموافقة عليها.

جديرٌ بالذكر أن تطبيق "اعتمرنا" دشنته وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، في سبتمبر من العام الماضي، بموجب الإجراءات الاحترازية المتبعة في للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تفعيله في 14 أكتوبر من نفس السنة.

هذا، سبق وأن ناشدت وزارة الحج والعمرة المستفيدين، بضرورة ممتابعة توفر الحجوزات عبر التطبيق.

اقرأ أيضًا:

في 7 خطوات.. كيف تحجز موعدًا لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا؟

«الحج والعمرة» تدعو المبدعين لتصميم شعار جديد للوزارة.. وتحدد الشروط وقيمة الجائزة