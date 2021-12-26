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تسبب أضرارًا جسيمة.. «الصحة» تحذر من 4 أخطاء شائعة تصاحب تناول الأدوية

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الرياض - محمد عبدالله - حذَّرت وزارة الصحة ، من أخطاء شائعة خلال تناول الأدوية، والتي يغفل عنها كثيرون حسب إشارتها.

ونوهت الوزارة، خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنَّ هذه الأخطاء الشائعة يمكنها التسبب بأضرار صحية "جسيمة" على حد وصفها.

وحددت الوزارة 4 أخطاء شائعة على وجه التحديد، جاءت كالآتي:

. تناول وصفة بناءً على تجربة صديق.

. تناول وصفة بناءً على تجربة سابقة.

. مضاعفة الجرعات لتسريع النتائج.

. التعويض الخاطئ للجرعة الفائتة.

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