ما خطوات البحث عن مواصفات المنتجات؟.. الغذاء والدواء توضح

الرياض - محمد عبدالله - تضع الهيئة أنظمة ولوائح فنية ومواصفات للمنتجات التي تقع تحت اختصاصها وتتوافق مع معايير تضمن سلامة ومأمونية المنتج للمستهلك، حتى يمكن لأي مستخدم البحث في قاعدة بيانات المتجر الإلكتروني للمواصفات دون الحاجة إلى تسجيل دخول.

يمكنك الوصول والبحث عن جميع مواصفات المنتجات التي تقع تحت اختصاص ‎الغذاء والدواء المتوافقة مع معايير السلامة من خلال المتجر الإلكتروني للمواصفات عن طريق عدة خطوات.

وتضمنت خطوات البحث عن مواصفات المنتجات عن طريق "الدخول إلى صفحة المتجر الإلكتروني للمواصفات، اختيار قطاع المواصفات المطلوب، كتابة عنوان أو رقم المواصفة المراد البحث عنها، اختيار آلية التطبيق المطلوبة، عند البحث تظهر البيانات المطلوبة للمواصفة".

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء» تحذر من 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل