«التدريب التقني» تبدأ بتقديم 7 تخصصات بالمعاهد الصناعية بمستوى كلية تقنية

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه جرى ترقية 7 تخصصات تقنية ومهنية بالمعاهد الصناعية الثانوية إلى مستوى دبلوم كلية تقنية اعتباراً من الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي.

جاء ذلك بعد موافقة معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على ترقية التخصصات المعنية بالمعاهد الصناعية الثانوية.

وأشار العتيبي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المؤسسة لتطوير المعاهد الصناعية الثانوية وتقديم برامج تدريبية متنوعة بالمعاهد وبمختلف المؤهلات، وفق متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبين أن هذه المرحلة الأولى للمشروع ستشمل "9" معاهد صناعية ثانوية في كل من: طريف، المخواة، عفيف، الجوف، طبرجل، العيص، الليث، ضباء، تيماء.

ولفت الانتباه إلى أن التخصصات التي سيتم توفيرها في تلك المعاهد بمستوى دبلوم كلية تقنية هي: القوى الكهربائية، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، مشغل لوحة تحكم، محاسبة، إدارة الخدمات اللوجستية، شبكات حاسب آلي.

وأبان المتحدث الرسمي للمؤسسة أن هذا المشروع التطويري الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، يستهدف تحقيق عدة مستهدفات من أهمها: التوسع في الطاقة الاستيعابية بالمعاهد الصناعية الثانوية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتوفير تخصصات ومؤهلات متنوعة بالمعاهد.

يُذكر أن عدد المعاهد الصناعية الثانوية يبلغ 66 معهداً منتشرة بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

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