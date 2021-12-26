أمطار متوقعة على 10 مناطق بدءا من الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن أجواء شتوية ماطرة بدءا من الثلاثاء المقبل على 10 مناطق في المملكة وهي:

مكة المكرمة-الباحة-عسير-الرياض-القصيم-الشرقية-تبوك-الحدود الشمالية-الجوف-حائل، وقد أفاد المركز بأن التفاصيل ستذكر في وقت لاحق.

وكذلك أعلن المركز أن القريات وطريف سجلتا اليوم الأحد أقل درجات حرارة في المملكة بواقع -1 درجة مئوية لكل منهما.