أمطار متوقعة على 10 مناطق بدءا من الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن أجواء شتوية ماطرة بدءا من الثلاثاء المقبل على 10 مناطق في المملكة وهي:
مكة المكرمة-الباحة-عسير-الرياض-القصيم-الشرقية-تبوك-الحدود الشمالية-الجوف-حائل، وقد أفاد المركز بأن التفاصيل ستذكر في وقت لاحق.
وكذلك أعلن المركز أن القريات وطريف سجلتا اليوم الأحد أقل درجات حرارة في المملكة بواقع -1 درجة مئوية لكل منهما.
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