التعليم تعلن عن أكبر ترقية في تاريخها

وتأتي هذه الترقيات امتداداً لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديراً لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزاً لهم على الإبداع، ورفعاً من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، وأن تكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتميّز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعاً على نظام فارس.
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