شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هيئة المساحة الجيولوجية بشهادة الأيزو العالمية في الجودة والخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حازت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على شهادة الأيزو العالمية (ISO 9001) الخاصة بإدارة الجودة والخدمات وفق المعايير الدولية الموحدة .

وتسعى الهيئة من خلال حصولها على شهادة الأيزو للمنافسة العالمية في تقديم الخدمات الفنية والدراسات والتقارير الجيولوجية بالاضافة إلى تميز خدمات المعامل والمختبرات بما يتوافق مع الإجراءات والسياسات المعتمدة والمعمول بها، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمحافظة عليها من خلال استمرار في تطوير أعمالها بشكل ايجابي.

و تهدف في تطبيقها للمعايير التنافسية هي مواكبة كبرى هيئات المساحة الجيولوجية العالمية وكذلك زيادة ثقة المستهلكين والمهتمين والباحثين وأيضًا تحفيز الموظفين في مختلف مستوياتهم الإدارية للوصول إلى التميز في القدرات الإنتاجية .

وقال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالهيئة المهندس حسان المرزوقي بأن الهيئة حريصة كل الحرص على التميز المؤسسي وتحسين بيئة وجودة العمل والإبداع حيث جددت عهدها مع التميز المؤسسي من خلال حصولها على شهادة الايزو 2015-9001 لتحسين إجراءاتها وعملها الاداري"

وتُعدّ شهادة الايزو (ISO 9001) التي حصلت عليها الهيئة بمنزلة ضمان وموثوقيّة جودة الخدمة التي تُقدمها المنظمة للعملاء، ممّا يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها لهم