شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الجولات في المراكز التجارية للإستجابة برمز الاستجابة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة جولاتها التوعوية على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع "QR code" , "رأيك يفرق" على واجهات المنشآت بهدف تحسين جودة الخدمات والسلع, والذي سوف يبدأ العمل به فعلياً في الأول من يناير 2022, وذلك لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية. وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريعة "QR code" يهدف إلى تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاث شرائح هم المراقبين والمنشآت التجارية، وكذلك المستفيدين من خدمات هذه المنشآت، مبينة أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي. وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة من شأنها أن تختصر وقت الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يُسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وايضاح طرق التواصل. يُذكر أنه بالإمكان الوصول إلى الخدمة وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280 .