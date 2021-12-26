شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 162 ألف مستفيد من خدمات "تطمّن"في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمّن " في الباحة بلغ 162671 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن. وأضافت أن خدمات عيادة "تطمّن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية. يذكر أن عيادات "تطمّن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين. /