شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يكشف أدّلة تؤكد تورط حزب الله الإرهابي باليمن اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد تحالف دعم الشرعية اليوم مؤتمراً صحفياً يكشف خلاله المتحدث الرسمي العميد تركي المالكي، عدد من الأدلة التي تثبت تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار صنعاء الدولي إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين في المملكة وبعض المناطق اليمنية. كما يعرض المالكي أدلة تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة