شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الرياض 3347 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية, إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22/12/2021م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

شملت الجولات 88 زيارة للمستشفيات، و352 زيارة للمراكز الحكومية و1415 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1492 زيارة للصيدليات.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.