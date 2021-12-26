شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.

وتضمن التنبيه تكوّن ضباب يشمل تأثيره تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف، والشفا، والهدا, مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات ، متمنية السلامة للجميع.