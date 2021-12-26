نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين جراء سقوط مقذوف عسكري معادٍ بـ«صامطة»

الرياض - محمد عبدالله - نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء السبت تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي المواطن هادي بن محمد عريبي أحد المتوفين في حادثة سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، وذلك بمنزل والده بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال.

كما قام بزيارة عزاء مماثلة لذوي المقيم اليمني حسن أبو بكر ناصر المتوفى في نفس الحادثة، بالمركز الحضاري بمحافظةً صامطة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زيارتي العزاء حرص ومتابعة القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، مقدمًا تعازي القيادة وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتعازيه الشخصية لذوي أسرتي المتوفين، سائلًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حضر زيارتي العزاء محافظ الطوال فيصل العتيبي ومحافظ صامطة أحمد زعلة.