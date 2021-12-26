ضبط 3 أشخاص بعد تباهيهم بإطلاق النار على جهاز «ساهر» بالأمواه

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره، وهم مواطنون، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا

شرطة عسير تقبض على مواطن نقل 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

«شرطة الرياض» تُطيح بـ3 مقيمين سرقوا قواطع مواد كهربائية