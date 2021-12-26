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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحصل على جائزة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط

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حصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جائزة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط 2021 كأفضل جهة تدريبية على مستوى المملكة بين عدد من الجهات التعليمية والتدريبية والجامعات.

وتُعد المؤسسة شريكاً إستراتيجياً مع شركة هواوي في مجال التدريب على أحدث تقنية الاتصالات والمعلومات. كما تم تكريم مجموعة من متدربي المؤسسة بعد اجتيازهم للتصفيات المحلية, حيث سيمثلون المملكة العربية في المسابقات الدولية .الجدير بالذكر أن المؤسسة تعمل بالشراكة التدريبية مع شركة هواوي من خلال عدد من الأكاديميات المنتشرة بوحدات المؤسسة لتأهيل مخرجات التدريب بما يسهم في رفع الكفاءة التدريبية ومواكبة التطور المستمر في مجالات التدريب.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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