وتُعد المؤسسة شريكاً إستراتيجياً مع شركة هواوي في مجال التدريب على أحدث تقنية الاتصالات والمعلومات. كما تم تكريم مجموعة من متدربي المؤسسة بعد اجتيازهم للتصفيات المحلية, حيث سيمثلون المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية .الجدير بالذكر أن المؤسسة تعمل بالشراكة التدريبية مع شركة هواوي من خلال عدد من الأكاديميات المنتشرة بوحدات المؤسسة لتأهيل مخرجات التدريب بما يسهم في رفع الكفاءة التدريبية ومواكبة التطور المستمر في مجالات التدريب.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحصل على جائزة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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