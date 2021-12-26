ضبط فسائل نخيل مخالفة لنظام الحجر الزراعي بينبع

ضبط مراقبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع فسائل نخيل يقدر عددها بحوالي 91 فسيلة غير مصرح بنقلها ومخالفة لنظام الحجر الزراعي الداخلي أوضح ذلك المهندس / سعد الصبحي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع وقال تم ذلك بالتعاون مع مركز ينبع النخل والشرطة والبلدية وتم أتلاف ذلك وتطبيق النظام على المخالف , يأتي ذلك في أطار الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين .



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