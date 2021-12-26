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توالي انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل , في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية, كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر وربع إلى مترين وربع, وحالة البحر متوسط الموج.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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