شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فسائل نخيل مخالفة لنظام الحجر الزراعي بـ «ينبع النخل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط مراقبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع فسائل نخيل يقدر عددها بحوالي 91 فسيلة غير مصرح بنقلها ومخالفة لنظام الحجر الزراعي الداخلي أوضح ذلك المهندس / سعد الصبحي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع وقال تم ذلك بالتعاون مع مركز ينبع النخل والشرطة والبلدية وتم أتلاف ذلك وتطبيق النظام على المخالف , يأتي ذلك في أطار الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين .