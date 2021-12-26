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ضبط فسائل نخيل مخالفة لنظام الحجر الزراعي بـ «ينبع النخل»

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الدمام - شريف احمد - ضبط مراقبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع فسائل نخيل يقدر عددها بحوالي 91 فسيلة غير مصرح بنقلها ومخالفة لنظام الحجر الزراعي الداخلي أوضح ذلك المهندس / سعد الصبحي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع وقال تم ذلك بالتعاون مع مركز ينبع النخل والشرطة والبلدية وتم أتلاف ذلك وتطبيق النظام على المخالف , يأتي ذلك في أطار الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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