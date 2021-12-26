شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبه .. أمطار غزيرة على الشرقية حتى الـ 11 صباحاً .. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، على النطقة الشرقية، تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية و تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأحساء - الجبيل - الخبر - الدمام - الظهران - القطيف - بقيق - رأس تنورة،

تبدأ الساعة الـ 6 صباحا من يوم السبت، وتستمر حتى الساعة 11 صباحاً .