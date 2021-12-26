شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة : التربيع الأخير للقمر سيزين السماء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير عند الساعة 05:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون قطع ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر. وبين إن من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى ان يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، ولفت المهندس ابو زاهره الى ان القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون نتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر . وأضاف "ويعود إلى الاقتران من جديد مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم" . يُشار الى انه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الاخرة 1443.