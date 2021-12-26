عاجل | مختبرات للآفات الزراعية بالسعودية

وقدمت البيئة 3.7 مليارات ريال لدعم المشروعات الزراعية في 2021، منها 85 مليون ريال كإعانات لنحو 8 آلاف مزارع، و225 مليون ريال لتمويل البرنامج المساند للتنمية الريفية الزراعية، كذلك وفرت 6 مراكز خدمات زراعية لـ123 ألف مستفيد، فيما بلغ حجم الإقراض الزراعي السنوي 3.7 مليارات ريال.
وتعرف الآفات الزراعية بالكائنات الحية التي تصيب المزروعات، وتسبب لها خسائر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جميع مراحل نموها حتى بعد تخزين منتجاتها، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي كما ونوعا. ولكل كائن حي سبيل للمعيشة وطرق للتكاثر وظروف مناسبة لنموه وتكاثره للمحافظة على نوعه من الانقراض وظروف أخرى معاكسة تعوق نشاطه وتكاثره.
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