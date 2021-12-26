شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الشتاء و«أوميكرون» وراء ارتفاع حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرجع مختصان تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس «كوفيد-19»، إلى التراخي وتزامن فصل الشتاء وسريان الفيروسات التنفسية الأخرى مع ظهور أوميكرون الأسرع انتشارا، ولفتا إلى أن الارتفاع لم ينعكس على التنويم، وأن المصابين دون أعراض أو أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد.

أعراض خفيفة

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري لـ (اليوم): «يعزى تزايد عدد عينات كوفيد-19 الإيجابية إلى تزامن فصل الشتاء وسريان الفيروسات التنفسية الأخرى مع ظهور أوميكرون الأسرع انتشارا من سابقيه، لكن لم ينعكس ذلك - ولله الحمد - على نسب التنويم والمرض الشديد من كوفيد-19، بل إن الغالبية العظمى من العينات الإيجابية هي دون أعراض أو أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد، لذلك فإن التركيز في الأسابيع القادمة هو على نسب التنويم ومراقبة مؤشرات الالتهابات التنفسية الشديدة وليس عدد العينات الإيجابية ونسب المتحورات».

الجرعة التنشيطية

وأضافت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني: «إن تزايد مؤشر الحالات المسجلة يوميا بشكل ملحوظ يعود لعدة أسباب؛ من أهمها تراخي البعض في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، مما يسبب نزلات البرد والأمراض التنفسية المعتادة، وفي ظل دخول متحور أوميكرون لا بد من زيادة الوعي والالتزام بشكل أكبر مع الحرص على تلقي اللقاحات والجرعة التنشيطية لتخفيف الأثر من المرض في حال الإصابة، خاصة خلال هذه الفترة التي تكثر فيها الفيروسات التنفسية، بأنواعها المختلفة، وتصيب الكبار والصغار».إحصائية جديدة وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 325 حالة مؤكدة، وتعافي 117 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 32 حالة. خدمات ومستجدات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 552.406 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 540744 حالة. فيما سجلت حالة وفاة واحدة فقط، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8870 حالة «رحمهم الله». ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».