شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية نظيفة» ترفع 500 طن نفايات في 12 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت حملة الشرقية نظيفة التي اختتمت جهودها الشهر الجاري، بمشاركة 5000 متطوع، 500 طن نفايات، خلال عام، من الشواطئ وقاع الخليج العربي والكورنيش والمتنزهات البرية والبحرية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والحدائق وما حولها في كل مدن وقرى وهجر المنطقة.

تنظيف وتوعية

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الحملة استهدفت ما يقارب 500 متطوع شهرياً، و50 فرقة تطوعية، و70 ساعة تطوعية، و12 طلعة آخر سبت من كل شهر ميلادي، لتنفيذ أعمال خفيفة من التنظيف والتوعية، مضيفا إنه بعد نهاية الحملة تم الوصول إلى ما يزيد على 5000 متطوع شهرياً في كل مدن وقرى وهجر المنطقة، وما يزيد على 150 فرقة تطوعية من كل البلديات التابعة والمرتبطة، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والربحية والأفراد والعوائل من مواطنين ومقيمين، وتنفيذ الفرق 50 طلعة في أيام متفرقة وأماكن مختلفة إضافة إلى تحقيق ما يزيد على 200 ساعة تطوعية.

شعارات مختلفة

وأوضح أن أنشطة الحملة رغم تعددها إلا أنها استهدفت رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والسلوك الحضاري المرتبط بأهمية المحافظة على البيئة وزيادة عدد المتطوعين من كل شرائح المجتمع، واستهدفت الأماكن العامة مثل الشواطئ وقاع الخليج العربي والكورنيش والمتنزهات البرية والبحرية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والحدائق وما حولها. واتخذت الحملة شعارات مختلفة تماشياً مع كل شهر ومنها «الشرقية نظيفة بكل لغات العالم»، حيث بدأت مشاركة الجاليات مع الحملة وأنشطتها، وشعار «نظافة المساجد» وما حولها خلال شهر رمضان المبارك، وشعار «إجازة نظيفة» خلال إجازة الصيف وغيرها من الشعارات التي تفاعل معها المجتمع وحظيت بصدى كبير.

مساهمة الإعلام

ولفت إلى أن مساهمة الإعلام في دعم أنشطة الحملة وتفاعل قنوات محلية وخاصة وصحف ورقية وإلكترونية وعدد من الإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مساهمة شركات القطاع الخاص بالإعلان عن الحملة في اللوحات الإعلانية في شوارع المنطقة، كما تنوعت أنشطة الفرق التطوعية ومنها جماعات المشي والركض وهواة ركوب الدراجات العادية والنارية والدبابات والاسكوتر، وقام الهواة بممارسة الرياضات المختلفة خلال حملات التوعية لزوار الأماكن العامة، كما احتفت الحملة باليوم الوطني في المجمعات التجارية.

تقارب وتآلف

من جانبه، قال المتطوع عبدالرحمن الزهراني، إن الحملات التطوعية تزيد التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع، كما ترفع الوعي لدى الجميع بضرورة المحافظة على نظافة البيئة، مؤكدا أن النظافة واجب على الجميع. فيما أوضح المتطوع خالد الزهراني، أن الحملات التطوعية ترفع الوعي لدى الجميع، وتساهم في حث الجميع بالحرص على النظافة بشكل دائم، وتعطي انطباعا عن تكاتف المجتمع بكافة فئاته في سبيل المحافظة على البيئة.

النسخة الأولى

وانتهت الحملة في نسختها الأولى في ديسمبر 2021م، في حديقة الملك فهد، ونفذ المتطوعون أنشطة الحملة بحضور عدد من مسؤولي أمانة الشرقية والفرق المتطوعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والعوائل والأفراد، ومرتادي الحديقة، مع تنظيم أركان توعوية وزعت خلالها الأكياس والنباتات والشتلات الزراعية والمشروبات.

إقبال وتفاعل

وكانت الحملة انطلقت بتوجيهات من أمين المنطقة الشرقية في شهر يناير 2021م، والذي شارك الفرق التطوعية جهودها بكورنيش الخبر في ذات الشهر، واستمرت الحملة على مدى اثني عشر شهرا، معتمدة على شعار «شيل كيستك ونظف ديرتك»، ثم توسعت الحملة في ظل تواجد إقبال وتفاعل من المتطوعين والمتطوعات من أفراد وعوائل وفرق تطوعية تمثل قطاعات حكومية وقطاعات خاصة وجهات غير ربحية.