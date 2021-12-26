شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة وغيوم متفرقة على محافظات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية كتلة هوائية باردة مع تكون للغيوم في معظم المحافظات مع فرصة هطول أمطار متفرقة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية وتستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تشهد المنطقة الشرقية تكون الغيوم في معظم محافظات المنطقة الشرقية مع فرصة هطول أمطار متفرقة طوال الأسبوع الجاري، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة إلى درجتين مئويتين على شمال الشرقية، والجبيل والدمام متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى حول 7 درجات مئوية طول الأسبوع الجاري، في حين تتأثر المنطقة يوم الأربعاء بحالة جوية وهطول أمطار خفيفة في مجملها وتؤثر على النعيرية والخفجي والجبيل.

وأضاف «العقيل»: الطقس بارد على معظم مناطق المملكة وتتأثر به مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، ويتوقع أن تسجل درجات حرارة صغرى صباح الإثنين ما بين 1-6 °م ويمتد التأثير إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية لتسجيل درجة حرارة صغرى ٤-٧ °م، والطقس غائم على غرب وسط وشرق المملكة ولا يستبعد بإذن الله تعالى تكون السحب الرعدية على الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، بقيق، رأس تنورة، والطريق بين الرياض والشرقية، مشيرا إلى أن هذه الأيام تعتبر الأنسب والأفضل في التمتع بالأجواء.