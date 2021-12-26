شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 41 عمود إنارة بكورنيش القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف دعم وتوسيع شبكة الإنارة بأعمدة جديدة في الجزء الشمالي من كورنيش القطيف، بتركيب 41 عمود إنارة، ضمن خطتها الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات والارتقاء بها.

وبدأت بلديات عنك وتاروت وصفوى وسيهات بزراعة أشجار الظل بمواقف السيارات الخاصة بها، للتشجيع على استبدال المظلات غير النظامية للسيارات داخل الأحياء السكنية بأشجار الظل الجمالية، ضمن مبادرة «ظِلال».

وكانت بلدية محافظة القطيف زرعت بمشاركة الأهالي 120 شجرة ظِل تتلاءم مع الظروف البيئية في مواقف السيارات بميدان القلعة، لتكون ظلا وتضفي مظهرا جماليا على المنطقة.

يذكر أن بلدية القطيف رفعت أكثر من 801 سيارة، و6281 حاجزا خرسانيا خلال الفترة من 25 يوليو إلى 20 ديسمبر، ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المظهر العام.