شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الكتابات المشوهة للجدران بالذيبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الذيبية أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر رفع المخلفات والأنقاض من الشوارع والأحياء، إضافة إلى معالجة الكتابات المشوهة للجدران.

وواصلت البلدية أعمال معالجة حفر الشوارع وإصلاح فوانيس وأعمدة الإنارة، ومعالجة حاويات النظافة المتهالكة، لتعزيز جودة الحياة، فيما واصلت أمانة محافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة تشغيل وصيانة الحدائق، زراعة أشجار الظل في المنتزهات والحدائق العامة، ومداخل المحافظة، لتحسين جودة الحياة.