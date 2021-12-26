شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة التشوه البصري بأحياء جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية جوف بني هاجر أعمال النظافة بإزالة المخلفات والحشائش داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.

ونفذت البلدية حملة لصيانة أعمدة الإنارة داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار. وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من تقيدها بالتعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما عززت البلدية أعمال زراعة الأشجار بالحدائق العامة والمسطحات الخضراء، إضافة إلى مواصلة أعمالها في زيادة المساحات الخضراء.