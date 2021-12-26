شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 15076 مخالفا، منهم 7777 مخالفا لنظام الإقامة، و5375 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1924 مخالفا لنظام العمل، وذلك للفترة من 16 -22 ديسمبر الحالي.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 208 أشخاص، 64% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط 27 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 92304 وافدين مخالفين، منهم 83125 رجلا، و9179 امرأة، إضافة إلى إحالة 81670 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2242 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8875 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.