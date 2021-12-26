شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مستجدات علاج أمراض الروماتيزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز مؤتمرها السابع للمستجدات في أمراض الروماتيزم بجدة، أمس، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، بمشاركة أكثر من 52 متحدثا من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس المؤتمر د. سامي بحلس، أن المؤتمر ناقش مستجدات طب الروماتيزم والمستجدات المختلفة من خلال جلسات وورش عمل لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية لرفع الوعي ومستوى القدرات لدى الممارسين الصحيين.

وبين أن المؤتمر تناول مستجدات علاج أمراض الروماتيزم على عدد من المحاور شملت مناقشة المستجدات في علاج مرض الروماتويد ومضاعفات أمراض المفاصل وأحدث التطورات والمستجدات العلاجية لخشونة المفاصل والنقرس وهشاشة العظام ومرض تصلب الجلد، بالإضافة إلى التهاب العضلات المناعي وعلاج الذئبة الحمراء والتهاب فقرات العمود الفقري المتلاصقة. وأشار إلى أن المؤتمر ركز على أحدث التطورات المعملية والسريرية في تشخيص الالتهاب المفصلي، وسجلت الدراسات الحديثة تقدما كبيرا غيَّر حياة المرضى بشكل كبير، مؤكدا أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع. وأكد رئيس المؤتمر أن المؤتمر السنوي يعنى بآخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات الخاصة بأمراض الروماتيزم وطرح عدة علاجات صائبة ومجربة أحدثت ثورة نوعية فيما يخص علاج آلام الروماتيزم.