شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات وتكليفات بـ«الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مدير عام الجوازات بالمملكة الفريق سليمان اليحيى، قرارا بنقل عدد من الضباط وتكليفهم بالعمل في الوحدات الجديدة وفقا للتالي: مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي إلى المديرية مساعدا لشؤون العمليات، ومدير الإدارة العامة لشؤون العسكريين العميد عبدالله آل حمدان إلى المديرية مساعدا للشؤون الإدارية، ومساعد مدير جوازات الحدود الشمالية العميد منصور الرويلي إلى مدير لجوازات منطقة جازان، ومدير إدارة جوازات محافظة الخفجي العميد حمد الخالدي إلى مدير لجوازات منطقة مكة المكرمة، ومدير إدارة جوازات حفر الباطن العميد عبدالرحمن المفضي إلى مدير لجوازات المنطقة الشرقية، ومدير إدارة تقنية المعلومات بجوازات منطقة الرياض العقيد سعود السور إلى المديرية مساعدا لشؤون المنافذ، ومدير الإدارة العامة للتدريب العقيد سعيد الأسمري إلى مدير لجوازات منطقة حائل، ومدير إدارة الميزانية بالمديرية العقيد خالد القحطاني إلى مدير لجوازات منطقة الحدود الشمالية، ومدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات منطقة الباحة العقيد أحمد الزهراني إلى مدير لجوازات منطقة الجوف، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بالمديرية قسم التميز المؤسسي العقيد عبدالكريم الزهراني إلى مساعد للتميز المؤسسي بالمديرية.