شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية لمتابعة تطبيق «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت صحة حفر الباطن جولاتها الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين ومتابعة تفعيل تطبيق «توكلنا»، للحد من انتشار فيروس كورونا

وكانت صحة حفر الباطن أغلقت مجمعا طبيا تحفظيا، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات والملاحظات التي ضبطتها اللجان الرقابية. وأكدت حرصها الدائم على متابعة وتقييم المنشآت الصحية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبا على عملها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ومن جانب آخر، قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ 62.349 مراجعا خلال شهر نوفمبر 2021م. وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي العيادات العامة بلغ 43.707 مراجعين، فيما استفاد من عيادات الأمراض المزمنة 1850 مراجعا، ووصل عدد مراجعي عيادات الأطفال إلى 4.759 طفلا، في حين بلغ عدد مراجعات عيادة الأمومة «الحوامل» 1.317 مراجعة، و4.245 مستفيدا من عيادات الأسنان، كما بلغ عدد مراجعي الفحوصات المخبرية 6.471 مراجعا.