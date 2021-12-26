شكرا لقرائتكم خبر عن تورط حزب الله.. «التحالف» يعرض أدلة استهداف المملكة من مطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، أدلة عن تورط «حزب الله» الإرهابي في اليمن، واستخدامه مطار صنعاء لاستهداف المملكة وتحويله إلى مركز لإطلاق الصواريخ والمسيرات.

وكشف التحالف أمس، على لسان متحدثه الرسمي العميد الركن تركي المالكي، عن تنفيذ 40 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف، وتدمير 17 آلية عسكرية، ومقتل أكثر من 223 عنصرا حوثيا خلال 24 ساعة، وأشار إلى تنفيذ عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

إلى ذلك، أدانت دول ومنظمات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين الأبرياء في مدينة جازان، بمقذوف على محافظة صامطة أودى بحياة شخصين وأصاب 7 آخرين، إضافة إلى تضرر محلين تجاريين و12 مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، مؤكدة أن هذا العدوان يعد «جريمة حرب» تستوجب المحاكمة.

ووصفت «العدوان» بالعمل الإرهابي الجبان، الذي يضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا المتتالية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

أمريكا: هجمات الميليشيا تعرض الشعب السعودي للخطر

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان، والذي أسفر عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني وإصابة 7 مدنيين.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها للأسر الملكومة، وتمنت للناجين من الهجوم الشفاء التام.

وقالت السفارة إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة.

ودعت الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على الشعب السعودي والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني.

البحرين: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان، ما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين "سعودي ويمني" في مدينة جازان، وإصابة آخرين، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

«التعاون الخليجي»: ممارسات إرهابية ترقى لــ«جرائم حرب»

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي «الجبان» الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من السعوديين والمقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في استهداف الأحياء المدنية يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده، وأن استهدافها بشكل ممنهج ومتعمد، واستهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، هو انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الحوثية.

وجدد تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

الأردن: ندعم المملكة في الدفاع عن أمنها وشعبها

أدانت الأردن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربا عن أصدق التعازي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

مصر: تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان، وأدى إلى وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين، جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي. وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس، وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة، التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على موقف مصر الثابت من دعم ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين، وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص التعازي والمواساة للمملكة ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

البرلمان العربي: مطلوب من الأمم المتحدة مواقف حازمة

أكد البرلمان العربي أن الاستهداف الإرهابي للمدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة، يضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، وتنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية كافة، وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا مساندته المطلقة كل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية، التي تقوم بها هذه الميليشيا.