شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «قمم» بفنون المدينة المنورة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم ملتقى «قمم» بمناسبة اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021، بحضور عدد من مسؤولي الجمعيات وممثلي الجهات المشاركة في الملتقى، وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة.

وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستقبل مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في المجتمع وتقديم الدعم النفسي لهم والتركيز على مواهبهم وإنجازاتهم، العديدَ من الأنشطة والبرامج الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.