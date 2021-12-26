شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» تستعرض خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بـ «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الخدمات، التي تقدمها لذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشاركة وزارة الداخلية في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقدم مدير عام نظم المعلومات بالأحوال المدنية م. تركي العييد ورقة عمل بعنوان «الجهود الإنسانية للأحوال المدنية» تناولت الخدمات الموجهة للصم وضعاف السمع، حيث تعد الأحوال المدنية أولى الجهات الحكومية في المملكة، التي اهتمت بهذه الفئة الغالية من خلال تقديم خدمات خاصة وموجهة لهم من خلال استثمار التقنية وإيجاد الحلول التقنية.

وتحدث م. العييد عن خدمات الأحوال المدنية الميدانية، التي أسهمت في تقديم الخدمة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات عبر العربات المتنقلة التي تعد مكتبا متنقلا يقدم خدمات السجل المدني كافة.

وأكد أن هذه الخدمات أثرت على البيئة الاجتماعية والثقافية عبر توفير الوقت والجهد على المستفيدين.