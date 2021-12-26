شكرا لقرائتكم خبر عن ترابط خدمي وتنموي في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية إنجاز مشاريعها في منطقة حائل لتعزيز الترابط الخدمي والتنموي بين مختلف محافظات ومناطق المملكة وتسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع وتمكين الخدمات اللوجيستية، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في منطقة حائل 5141 كم وذلك وفق أعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

وتتميز منطقة حائل بشبكة من الطرق الحيوية، منها الطريق الدائري، وطريق حائل - الجوف السريع، وطريق حائل - القصيم السريع، وطريق حائل - المدينة المنورة المباشر، الذي جرى تدشينه مؤخرا، كما تضم المنطقة 243 جسرا نفذت وفق أجود المعايير الفنية، و42 تقاطعا علويا تسهم في تسهيل الحركة المرورية.

وتأتي هذه الخدمات من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ضمن جهودها الواسعة نحو المحافظة على جودة الطرق ورفع كفاءتها.