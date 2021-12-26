«شرطة الرياض» تُطيح بـ3 مقيمين سرقوا قواطع مواد كهربائية

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية من مبانِ تحت الإنشاء.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تحدِّد هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع متداول بحيازتهم مواد مخدرة