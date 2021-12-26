سفير المملكة باليمن يعلن موعد طرح أدلة تحويل الحوثيين مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، موعد عرض أدلة تحويل الميليشيات الحوثية مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في تغريدة عبر حسابه الشخصي «تحالف دعم الشرعية في اليمن، يعلن غدا الرابعة عصراً بتوقيت الرياض أدلة تحويل الميليشيات الحوثية مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات».

وأضاف، أن التحالف سيعرض أيضا «أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة».

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التحالف: سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات