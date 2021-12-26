إحباط محاولة نقل 46 مخالفا لنظام أمن الحدود

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على (3) مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم نقل (46) مخالفًا لنظام أمن الحدود في محافظتي الدرب وأبو عريش.

جرى إيقافهم واتخذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة الناقلين إلى النيابة العامة. وأكد الكنعان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.